Melih Mahmutoğlu: 'Sert savunma yapmalıyız'

A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 101-87 yendikleri maçı, ikinci yarıdaki mücadeleleriyle kazandıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Melih Mahmutoğlu, şampiyonadaki her takımın diğerini yenebilecek güçte olduğunu belirterek, "Bulgaristan kağıt üzerinde favori olmayabilir ama sonuçta Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Herkes herkesi yenebilecek kuvvete. İlk yarıda da Bulgaristan bunu gösterdi. Bizim de hatalarımız var. 50 sayı yemememiz lazım." dedi.



Melih Mahmutoğlu, maçın ikinci yarısında savunmada gerekli mücadeleyi sergilediklerini anlatarak, "İkinci yarıda daha sert ve agresif bir oyunla maçı istediğimiz yeri getirdik ve sonunda kazandık. Buraları kayıpsız geçmek önemli. Sonuçta buradaki bir mağlubiyet bizi çok olumsuz etkiler. 2'de 2 yaptık. Yarın ev sahibiyle (Gürcistan) karşılaşacağız. Onların Shengelia gibi çok önemli bir eksiği var ama sonuçta ev sahibi ve kaliteli oyuncuları mevcut. Taraftar desteği de olacak. Biz savunmada sert olursak, hücumda da doğru sayıları buluyoruz ve sonunda da kazanıyoruz. İnşallah yarın da kazanırız ve 3'te 3 yaparak devam ederiz." ifadelerini kullandı.



