Melih Mahmutoğlu: "Saras ile oyundan keyif almaya başladık"

Fenerbahçe Beko'nun takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Türk Telekom maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Melih Mahmutoğlu: 'Saras ile oyundan keyif almaya başladık'
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17 Aralık 2023 20:19
Fenerbahçe Beko'nun takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, 99-71 kazandıkları Türk Telekom maçının ardından konuştu.

İşte oynadıkları oyundan keyif aldıklarını söyleyen Melih'in açıklamaları;
"Bugün herkes oynayan oyuncuların ne kadar keyif aldığını görmüştür. Belki bunu kaybetmiştik. Özellikle Saras ile beraber sahada keyif aldık.

Zor günler geçirdik diyebiliriz. Maçlar istediğimiz gibi gitmemişti. Şimdi bir değişikliğe gittik. Dimitris Itoudis'e yaptıkları için teşekkür etmek ve Saras'a elimizden gelen yardımı takım olarak yapmaya çalışacağımızı söylemek istiyorum."

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