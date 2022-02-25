Melih Mahmutoğlu'ndan hakem tepkisi!

Dünya Kupası Grup Eleme maçında Yunanistan'a 72-71 kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Melih Mahmutoğlu karşılaşmanın ardından hakemlere tepki gösterdi.



Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"Çok iyi mücadele ettik. Yunanistan tam kadro geldi, önem verdiler bizim gibi. Takım içinde yanlış giden bir şey yoktu. İstanbul'da bir maç daha var. Daha da sert oynayacağız, gerçek kimliğimizi göstereceğiz. Bu hakemleri sürekli konuşuyoruz. FIBA ne yapmak istiyor oyunculara, özellikle Türk Milli Takımı'na bunu bilmiyorum. Ancak bunun üstünde duracağız. Sonuçta burada emek var, burada çalınan faulü hayatım boyunca görmedim. Üzülüyoruz, bu kadar gelmiş 3 saniye kala kendi sahanda hiçbir şey olmadan çalınan faul. Yazık, günah. FIBA'da olan bazı kimseler inşallah duyuyorlardır bunu. Tamamen zarar başka hiçbir şeyi yok. Şu anda Fenerbahçe'nin de maçı var. Sürekli FIBA'nın verdiği zarar var ortada. Bugün hakemler vardı. Ben maçtan sonra da yüzüne 'Ayıp' diye söyledim hakemin. Ben takımımla gurur duyuyorum müthiş mücadele gösterdik. Pazartesi seyircimizden istediğim Sinan Erdem'i doldurmaları. Onlara gerçek takımın nasıl gerçek mücadele ettiğini göstereceğiz. İsterse 4-5 hakem olsun. Bugün de gösterdik. Tüm takım arkadaşlarımın eline, koluna sağlık."





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