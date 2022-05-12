Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Melih Mahmutoğlu: 'Hem mental hem fiziksel olarak hazırız'

Melih Mahmutoğlu: "Hem mental hem fiziksel olarak hazırız"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Karadağ ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroBasket 2022'de oynanacak ilk karşılaşma olan Karadağ maçını kazanarak, şampiyonaya iyi başlamak istediklerini dile getirdi.

Letonya ve Sırbistan'a kaybettikleri maçlardan ders almaları gerektiğini anlatan Melih Mahmutoğlu, "Yarın Karadağ ile karşılaşacağız. İlk gün her zaman zor oluyor. Biz buna mental ve fiziksel olarak hazırız. İyi hazırlandık. İnşallah turnuvaya iyi başlar ve sonunu iyi getiririz. Turnuvaya iyi başlamak istiyoruz. Bu takıma hem moral hem de güven verir." ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Bulgaristan00000000
3Gürcistan00000000
4Karadağ00000000
5İspanya00000000
6Türkiye00000000
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