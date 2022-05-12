Melih Mahmutoğlu: 'Hem mental hem fiziksel olarak hazırız'

A Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroBasket 2022'de oynanacak ilk karşılaşma olan Karadağ maçını kazanarak, şampiyonaya iyi başlamak istediklerini dile getirdi.



Letonya ve Sırbistan'a kaybettikleri maçlardan ders almaları gerektiğini anlatan Melih Mahmutoğlu, "Yarın Karadağ ile karşılaşacağız. İlk gün her zaman zor oluyor. Biz buna mental ve fiziksel olarak hazırız. İyi hazırlandık. İnşallah turnuvaya iyi başlar ve sonunu iyi getiririz. Turnuvaya iyi başlamak istiyoruz. Bu takıma hem moral hem de güven verir." ifadelerini kullandı.



