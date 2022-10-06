Melih Mahmutoğlu: 'Hala zamana ihtiyacımız var'

THY Euroleague'in ilk haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.



Takımın hala zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Melih Mahmutoğlu, "EuroLeague'de ilk maçımıza çıkıyoruz. Hem sakatlıkların hem de Avrupa Şampiyonası'nın etkileri nedeniyle halen zamana ihtiyacımız var. Ancak eksiklerimizi mücadele ve yüksek enerji ile kapatmaya çalışacağız. Yeni bir koçumuz ve çok yetenekli bir oyuncu grubumuz var. Takım olarak yapabileceklerimize inanıyoruz. Adım adım gideceğiz. Sezonun bu bölümünü oyunumuzu geliştirerek ve kazanabileceğimiz maksimum sayıda maç kazanarak geçmek istiyoruz. Bayern Münih çok sert ve iyi bir takım. Onlar da sezonun ilk maçında evde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak. Kendi liglerinde iki maça çıktılar ve bu onlara hazır olma anlamında bir avantaj sağlayabilir. Galibiyet için mücadele edecek ve sezona en iyi şekilde başlamaya çalışacağız." diye konuştu.

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