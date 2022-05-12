Melih Mahmutoğlu: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'

A Milli Basketbol Takımı Kaptanı, karşılaşmada yaşananların üzücü olduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Furkan Korkmaz ile gerginlik yaşayan Duda Sanadze'nin geçmişte de benzer olaylara karıştığını anlatan tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:Yaşanan olayın takımı daha da birleştirdiğini vurgulayan Melih Mahmutoğlu,şeklinde görüş belirtti.Melih Mahmutoğlu, maçta yaşanan kural hatasıyla ilgili itirazda bulunduklarını da anlatarak,değerlendirmesinde bulundu.