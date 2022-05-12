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Melih Mahmutoğlu: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'

Melih Mahmutoğlu: "Bu işin peşini bırakmayacağız"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Gürcistan maçının ardından yaşanan gerginlikler hakkında açıklamada bulundu.

A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, karşılaşmada yaşananların üzücü olduğunu vurgulayarak, "Senelerdir profesyonel olarak oynuyorum, maç içinde çok olaylar gördüm ama bunlar genelde hep saha içinde kalır. Zaten hakem de hem Furkan Korkmaz'ı hem de diğer oyuncuyu cezalandırdı. Ancak ondan sonra olan olaylar biraz çirkinleşmiş." ifadelerini kullandı.

Furkan Korkmaz ile gerginlik yaşayan Duda Sanadze'nin geçmişte de benzer olaylara karıştığını anlatan tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yapan oyuncu aslında geçmişte yine aynı hareketleri benim takımıma da yapmıştı. Biz onun cevabını sahada verdik. Sonrasında bizden özür dilemeyi de biliyordu. Ancak şu an gelip kendi evinde, bizim soyunma odamızın önünde Furkan kardeşime saldırması gerçekten çok çirkin. Bu oyuncu aynı zamanda Avrupa Ligi Oyuncu Birliğinde de başkanlardan. Yani bu olayı gelip başka bir ülkede yapmasını da bekliyorum. Yapabilecek mi acaba başka bir ülkede? Türkiye'de değil, Türkiye'de istemiyorum. Kendi evi olmayan bir yerde yine aynı hareketi yapmasını kendisinden bekliyorum. Sezon başlayacak, orada da bazı maçlar olacak. Bu gerçekten çok çirkin bir hareket. Ben bunu hayatımda hiç görmedim, duymadım da. Bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü gerçekten böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Saha dışında bunların olması, soyunma odamıza kadar gelip saldırmaları... Demek ki güçleri, delikanlılıkları bu kadarmış. Bunu kendi evinde yapıyor. Başka bir yerde yapabilirler miydi? Hiç zannetmiyorum."

Yaşanan olayın takımı daha da birleştirdiğini vurgulayan Melih Mahmutoğlu, "Maalesef bizim kötülüğümüzü isteyen bazı insanlar var. Bunu da yaşayarak öğreniyoruz ama önemli değil. Bunlar hep oluyor. Ben çok gururluyum takımın kaptanı olduğum için. Çünkü buradaki 12 oyuncu da sonuna kadar savaşıyor. Bu olay bizi kuvvetlendirecek ama emin olsun ki o arkadaş, biz bu olayı hiçbir zaman unutmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Melih Mahmutoğlu, maçta yaşanan kural hatasıyla ilgili itirazda bulunduklarını da anlatarak, "Maalesef işin içinde FIBA olunca pek bir şey beklemiyoruz. Net bir ihlal var. Bunun itirazında bulunduk. Organizasyonun nasıl bir ciddiyetsizlikle devam ettiği ortada. Dünkü olayı şimdilik unuttuk. Şimdi konsantrasyonumuz Belçika ve ondan sonraki İspanya maçında olacak." değerlendirmesinde bulundu.

 
 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Karadağ3201235223125
2Belçika320123222575
3Türkiye3201256243135
4İspanya3201277234435
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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