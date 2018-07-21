Meleklerin Aşkı 3.bölüm izle, Meleklerin Aşkı 4. yeni bölüm fragmanı izle

BERKAY HARDAL (YAĞMUR DURU)



Merhametin, minnetin ve vicdanın olgunlaştığı bir yerde, onlarca yaşlı meleğin şefkatli kucağında büyümüştür Yağmur. Çünkü daha bebekken annesi tarafından bir huzurevinin kapısına bırakılmış ve oradaki yaşlı melekler tarafından büyütülmüştür. Bu yüzden olsa gerek yaşlıların tecrübesini genç zihnine sığdırabilmiş bir delikanlıdır. Kuşkusuz ki onun aşkı da yaşamı gibi diğer insanlardan çok başka başlayacak ve hınzır mücadelelerle sınanacaktır.



BERKAY HARDAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



2 Mart 1996'da doğan Berkay Hardal eğitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamladı. Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek'in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin'de evin küçük oğlu Murat'ı canlandırdı.







GÜLPER ÖZDEMİR (MELEK SAYMAZ)



En az annesi Rukiye kadar inatçı ve dediğim dedik bir kızdır Melek. Hayattaki en büyük amacı ise öğrenmektir. Henüz yüksek lisans yapmakta olan Melek'in üniversiteyle olan ilişiğini bir ömür kesmeye niyeti yoktur. Aynı zamanda, varlığından haberdar olduğu her türlü haksızlığa karşı baş kaldırmaya yeminli bir aktivisttir. Herkesin dört gözle beklediği aşka karşı, kapısını değil çalmak yumruklasa bile fark edemeyecek kadar kördür.



OYA BAŞAR (RUKİYE EFE)



Dediği dedik çaldığı düdük bir emekli h,kime… Dünyanın en huysuz, en inatçı ama bir yandan da en tatlı kadınıdır o. Yumuşacık kalbini dominant karakteriyle örtmeye çalışmaktadır. Yıllar önce kocası tarafından terk edilmiştir ve şimdi tek amacı iki kızını ve hatta onların ailelerini de kendi kanatlarının altında birleştirmektir. Böylece hala içten içe aşık olduğu eski kocasına karşı büyük bir zafer edinmiş olacaktır. Bu uğurda da kızı Melek'i, huyundan suyundan emin olduğu efendi bir delikanlıyla evlendirmek için kolları sıvayacak, türlü çeşit entrikaların baş mimarlığını üstlenecektir.



OYA BAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çok çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyra zoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televızyon dizileri yaptı. Ardından "Levent Kırca - Oya Başar Tıyatrosu" kuruldu. 1988 yılında başlayan dünyanın en uzun soluklu programlarından olan "Olacak o Kadar" TV dizisinde de oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Son dönemde Şehir Tiyatrosu'na tekrar dönerek, müzikal oyun 7 Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak halen devam etmektedir.



DİDEM BALÇIN MELİKE ÇEKİLMEZ)



Rukiye'nin büyük kızı, Necmettin'in eşidir Melike. Oya ve Kaya adında ikizleri ve Şirin adında bir küçük kızı vardır. Çocuk sahibi olduktan sonra kocası Necmettin'in de baskısıyla diş hekimliği yapmaktan bir süreliğine vazgeçse de azimli bir kadın olarak kocasını ev kredisine sokup, mali nedenlerle yeniden çalışmaya başlayacaktır. Tabi ki Necmettin'in kıskançlığı ve geleneksel tavrından doğan kimi marazlar olacaktır ama yanlarına taşınan Rukiye, yanında çok daha büyük marazlarla geleceğinden diğer marazlar gölgede kalacaktır.



DİDEM BALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. istanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.



Ablasıyla Doda sanat ı açarak şirketlere drama diksiyon eğitimi vermeye başladı. Daha sonra Sanat Mahal ve DasDas ın kurucu ortakları arasında yer aldı. Dizi Sinema ve tiyatro oyunlarıyla mesleğine devam etmektedir.



TOYGAN AVANOĞLU (NECMETTİN ÇEKİLMEZ)



Çekilmez ailesinin reisi, Rukiye Hanım'ın damadıdır. Bir eşek çiftliği vardır ve geçimini bu çiftlikten sağlar. Cimri, kıskanç ve maço bir adamdır. Necmettin'in tüm hayatı hesap- kitaptır. Hayata k,r- zarar gözlüğüyle bakar ve hep k,ra geçmek ister. Geleneksel tavrından dolayı evde kendi sözünün geçmesini ister ve öyle olduğunu zanneder. Çünkü Melike ve çocuklar Necmettin'e tamam demeyi ihmal etmeyip kendi bildiklerini okumaktan geri durmazlar. Sadece Rukiye bu düzene ayak uydurmaz ve tüm varlığıyla Necmettin'i domine eder. Çünkü Necmettin Rukiye Hanım'dan çok çekinmektedir.



TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



19 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. Tiyatroya ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlk olarak Kanalizasyon filminde rol aldı. Ardından tiyatro çalışmalarında yer alan Avanoğlu, 2012 yılında Düşman Kardeşler dizisiyle televizyon seyircisiyle buluştu. Ardından Muhteşem Yüzyıl ve Benim İçin Üzülme, Güzel Köylü ve Hanım Köylü dizilerinde rol aldı.



2016 yılında Hayati Tehlike adlı sinema filminin başrolünde yer alan Toygan Avanoğlu, Kedi Özledi, Deli Aşk, Ayla ve Yol Arkadaşım filmlerinde de rol aldı.



Merhametin, minnetin ve vicdanın olgunlaştığı bir yerde, onlarca yaşlı meleğin şefkatli kucağında büyümüştür Yağmur. Çünkü daha bebekken annesi tarafından bir huzurevinin kapısına bırakılmış ve oradaki yaşlı melekler tarafından büyütülmüştür. Bu yüzden olsa gerek yaşlıların tecrübesini genç zihnine sığdırabilmiş bir delikanlıdır. Kuşkusuz ki onun aşkı da yaşamı gibi diğer insanlardan çok başka başlayacak ve hınzır mücadelelerle sınanacaktır.2 Mart 1996'da doğan Berkay Hardal eğitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamladı. Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek'in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin'de evin küçük oğlu Murat'ı canlandırdı.En az annesi Rukiye kadar inatçı ve dediğim dedik bir kızdır Melek. Hayattaki en büyük amacı ise öğrenmektir. Henüz yüksek lisans yapmakta olan Melek'in üniversiteyle olan ilişiğini bir ömür kesmeye niyeti yoktur. Aynı zamanda, varlığından haberdar olduğu her türlü haksızlığa karşı baş kaldırmaya yeminli bir aktivisttir. Herkesin dört gözle beklediği aşka karşı, kapısını değil çalmak yumruklasa bile fark edemeyecek kadar kördür.Dediği dedik çaldığı düdük bir emekli h,kime… Dünyanın en huysuz, en inatçı ama bir yandan da en tatlı kadınıdır o. Yumuşacık kalbini dominant karakteriyle örtmeye çalışmaktadır. Yıllar önce kocası tarafından terk edilmiştir ve şimdi tek amacı iki kızını ve hatta onların ailelerini de kendi kanatlarının altında birleştirmektir. Böylece hala içten içe aşık olduğu eski kocasına karşı büyük bir zafer edinmiş olacaktır. Bu uğurda da kızı Melek'i, huyundan suyundan emin olduğu efendi bir delikanlıyla evlendirmek için kolları sıvayacak, türlü çeşit entrikaların baş mimarlığını üstlenecektir.Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çok çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyra zoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televızyon dizileri yaptı. Ardından "Levent Kırca - Oya Başar Tıyatrosu" kuruldu. 1988 yılında başlayan dünyanın en uzun soluklu programlarından olan "Olacak o Kadar" TV dizisinde de oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Son dönemde Şehir Tiyatrosu'na tekrar dönerek, müzikal oyun 7 Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak halen devam etmektedir.Rukiye'nin büyük kızı, Necmettin'in eşidir Melike. Oya ve Kaya adında ikizleri ve Şirin adında bir küçük kızı vardır. Çocuk sahibi olduktan sonra kocası Necmettin'in de baskısıyla diş hekimliği yapmaktan bir süreliğine vazgeçse de azimli bir kadın olarak kocasını ev kredisine sokup, mali nedenlerle yeniden çalışmaya başlayacaktır. Tabi ki Necmettin'in kıskançlığı ve geleneksel tavrından doğan kimi marazlar olacaktır ama yanlarına taşınan Rukiye, yanında çok daha büyük marazlarla geleceğinden diğer marazlar gölgede kalacaktır.Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. istanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.Ablasıyla Doda sanat ı açarak şirketlere drama diksiyon eğitimi vermeye başladı. Daha sonra Sanat Mahal ve DasDas ın kurucu ortakları arasında yer aldı. Dizi Sinema ve tiyatro oyunlarıyla mesleğine devam etmektedir.Çekilmez ailesinin reisi, Rukiye Hanım'ın damadıdır. Bir eşek çiftliği vardır ve geçimini bu çiftlikten sağlar. Cimri, kıskanç ve maço bir adamdır. Necmettin'in tüm hayatı hesap- kitaptır. Hayata k,r- zarar gözlüğüyle bakar ve hep k,ra geçmek ister. Geleneksel tavrından dolayı evde kendi sözünün geçmesini ister ve öyle olduğunu zanneder. Çünkü Melike ve çocuklar Necmettin'e tamam demeyi ihmal etmeyip kendi bildiklerini okumaktan geri durmazlar. Sadece Rukiye bu düzene ayak uydurmaz ve tüm varlığıyla Necmettin'i domine eder. Çünkü Necmettin Rukiye Hanım'dan çok çekinmektedir.19 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. Tiyatroya ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlk olarak Kanalizasyon filminde rol aldı. Ardından tiyatro çalışmalarında yer alan Avanoğlu, 2012 yılında Düşman Kardeşler dizisiyle televizyon seyircisiyle buluştu. Ardından Muhteşem Yüzyıl ve Benim İçin Üzülme, Güzel Köylü ve Hanım Köylü dizilerinde rol aldı.2016 yılında Hayati Tehlike adlı sinema filminin başrolünde yer alan Toygan Avanoğlu, Kedi Özledi, Deli Aşk, Ayla ve Yol Arkadaşım filmlerinde de rol aldı.

İzlenme rekorları kıran ve SHOW TV'de yayınlanan Meleklerin Aşkı dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı Meleklerin Aşkı dizisi 3. bölümünde yaşananlar... 4. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır. Rukiye, Yağmur'un başını beladan kurtarayım derken onu Çok daha büyük bir belanın içine sokmuştur. Yağmur'un artık Deniz'den kurtulma ihtimali nerdeyse hiç yoktur. Fakat Rukiye'de çareler tükenmemektedir. Yağmur'la Melek'in baş başa olacakları bir organizasyon düzenlemiştir. Onları alıp Alaçatı'ya götürmeye karar verir. Böylece Yağmur'un Melek'e açılmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır.Fakat Rukiye planlarını yaparken Necmettin de boş durmamıştır. Melek için en uygun kısmeti alıp ta Alaçatı'ya götürmeye karar vermiştir. Yağmur'un artık bir rakibi vardır. Yağmur, bu rakibi ekarte etmeye çalışırken bir de Deniz'e tutulmuş işler iyice sarpa sarmıştır. Rukiye, yine durum el koyar. Fakat bu defa yöntemi kendisi değil, bu konunun uzmanı Nuri belirleyecektir.Nuri, en çok bildiği yöntemi devreye sokmuştur. Fakat bu defa işler öyle bir arapsaçına dönmüştür ki Yağmur'un kurtulma şansı hiç yoktur. Çünkü Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini bir aile filminde birleştiren Meleklerin Aşkı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Yağmurlu bir günde kapıya bırakılan Yağmur'un (Berkay Hardal) yıllar sonra Melek'le (Gülper Özdemir) karşılaştığı romantik tanıtım dikkat çekiyor. Rukiye'nin (Oya Başar) Yağmur ve Melek'i adım adım izlediği, Yağmur'un Melek'i büyük bir tehlikeden kurtardığı anlar, ikilinin yaşayacağı fırtınalı ve eğlenceli günlerin sinyallerini veriyor. Yağmur ve Melek'in çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelip, gelemeyeceği merakla bekleniyor.Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur'u (Berkay Hardal) öz oğlu gibi seven Rukiye (Oya Başar), Melek (Gülper Özdemir) ve Yağmur'u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye'nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek'e daha ilk görüşte aşık olmuştur.