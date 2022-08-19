Meksikalı boksörden Lionel Messi'ye tehdit!

2022 Dünya Kupası'na şok bir mağlubiyetle başlayan Arjantin, grubun ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Arjantin'in galibiyeti sonrası soyunma odasında Meksikalıları kızdıran bir gelişme yaşandı.



Karşılaşma sonrası büyük bir coşku hakim olan Arjantin soyunma odasında kameralara ilginç bir görüntü yansıdı.



Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin yerde bulunan Meksika formasına bastığı ve ayağıyla ittiği görüntüleri soyunma odasındaki bir amatör kameraya yansıdı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Arjantinli yıldıza birçok tepki gösterildi.



Bu tepkiler sonrası Meksikalı boksör Canelo Alvarez, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.



Alvarez yaptığı paylaşımda, "Messi'yi formamız ve bayrağımızla yeri temizlerken gördüm. Onu bulmamam için tanrıya dua etse iyi olur. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam o da Meksika'ya saygı duymalı. Ülkenin tamamından bahsetmiyorum. Messi'nin yaptığı saçmalıktan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.



Meksikalı boksör daha önce verdiği bir röportajda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında değerlendirmede bulunmuş ve Arjantinli yıldızdan övgüyle bahsetmişti.



