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Meksika'da sıralama turları yapıldı! Red Bulllar ilk ikide...

Formula 1'de Meksika GP'si öncesi Red Bull pilotları ilk iki sırayı aldı, şampiyonluk için ilk 7 sırayı alması yeten Lewis Hamilton ise 3. sıradan start alacak.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Meksika'da sıralama turları yapıldı! Red Bulllar ilk ikide...
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27 Ekim 2018 22:18
Formula 1 Meksika GP'si öncesi sıralama turlarında ilk sırayı Red Bull Racing takımından Daniel Ricciardo aldı.

Ricciardı, 1:14.759'luk derecesiyle pole pozisyonu alırken, yine Red Bull'dan Max Verstappen 0.026 saniye farkla ikinci sırayı aldı.

Şampiyonluk için yarışı ilk 7 sırada bitirmesi yeterli olan Mercedes'ten Lewis Hamilton ise 0.135 saniye farkla üçüncü sırayı aldı. Ferrari'den Sebastian Vettel ise 4. sıradan start alacak.



LEWIS HAMILTON'A İLK 7 SIRA YETİYOR!

Formula 1 tarihinin en başarılı isimleri arasında yer alan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, yarışı ilk 7 içinde bitirmesi veya en yakın rakibi Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in kazanamaması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Büyük Britanyalı pilot, Hermanos Rodriguez Pisti'nde yeterli sonucu alması halinde üst üste ikinci, kariyerinde ise beşinci şampiyonluğunu ilan edecek.

Önceki yarışlarda Hamilton 9, Sebastian Vettel 5, Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ve Kimi Raikkonen birer kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 346 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 276
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 221
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 217
5. Max Verstappen (Hollanda): 191

Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 563 puan
2. Ferrari: 497
3. Red Bull: 337
4. Renault: 106
5. Haas: 86

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