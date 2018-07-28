  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    "Şenol Güneş" açıkladı! İşte istediği transferler!
  •  
    F.Bahçe'de 3 bölgeye transfer için 10 aday!
  •  
    Fatih Terim'den Cocu'ya sürpriz bir telefon; ALO
  •  
    Dursun Özbek: "Böyle bir şey olmadı, yalan..."

Meksika'da Osorio dönemi sona erdi

Kolombiyalı teknik adam, Meksika Futbol Federasyonunun sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Kaynak: AA
Meksika'da Osorio dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2018 14:41
Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Juan Carlos Osorio, görevinden ayrıldı.

Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2015 yılından bu yana milli takımı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adamın, sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği kaydedildi.

Meksika'nın başında 52 maça çıkan Kolombiyalı çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 33'ünde galibiyet yaşadı.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na Almanya galibiyetiyle başlayan ve gruptan çıkarak son 16 takım arasına kalmayı başaran Osorio yönetimindeki Meksika, bu turda Brezilya'ya 2-0 yenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için