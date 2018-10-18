  •  
    Emre Mor'a bir darbe! "Messi derken 3 oldu"
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    F.Bahçe'de flaş sözler! "HEPİMİZ DE YANARIZ"
  •  
    Yabancı sınırlaması ve Schalke maçı için iddia
  •  
    Terim'den Devler Ligi için BÜYÜK bir sürpriz!

Meksika futbolunu sarsan ölüm

Meksika'da kadın futbolunun önemli isimlerinden Marbella Ibarra hayatını kaybetti.

Meksika futbolunu sarsan ölüm
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2018 20:14
Meksika'da kadın futbolu için yaptıklarıyla tanınan ve bu alanda öncüler arasında gösterilen Marbella Ibarra hayatını kaybetti.

Meksika'da ilk kadın profesyonel futbol takımı olan Xolas de Tijuana'nın kurucusu Ibarra'nın hayatını kaybetmesi ülkede büyük yankı uyandırdı. Ibarra'nın cesedi Tijuana'nın yakınlarında bir plajda plastiklerle örtülü bir şekilde bulundu.

Geçen ay ortadan kaybolan ve ailesinin kaçırıldığını düşündüğü Ibarra'nın vücudunda işkence izlerine rastlandı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken birçok kulüp de taziye mesajı yayınladı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için