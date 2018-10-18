Meksika futbolunu sarsan ölüm

Meksika'da kadın futbolu için yaptıklarıyla tanınan ve bu alanda öncüler arasında gösterilen Marbella Ibarra hayatını kaybetti.Meksika'da ilk kadın profesyonel futbol takımı olan Xolas de Tijuana'nın kurucusu Ibarra'nın hayatını kaybetmesi ülkede büyük yankı uyandırdı. Ibarra'nın cesedi Tijuana'nın yakınlarında bir plajda plastiklerle örtülü bir şekilde bulundu.Geçen ay ortadan kaybolan ve ailesinin kaçırıldığını düşündüğü Ibarra'nın vücudunda işkence izlerine rastlandı.Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken birçok kulüp de taziye mesajı yayınladı.