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Meksika Dünya Kupası'na veda etti

Dünya Kupası C Grubu son maçında Meksika, Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Meksika Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası C Grubu son maçında Meksika, Suudi Arabistan ile karşılaştı.

Lusail Iconic Stadium'da oynanan maçı Meksika 2-1 kazandı. Karşılaşmaya 90 dakika boyunca çok etkili başlayan Meksika ilk golü 47. dakikada Henry Martin ile buldu. Golden sonra yoğun baskısını sürdüren Gerardo Martino'nun öğrencileri 52. dakikada Luis Chavez golüyle skoru 2-0'a getirdi. Arabistan'ın tek golü 90+5. dakikada Al Dawsari'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Meksika sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MEKSİKA OFSAYTA TAKILDI

Meksika'da Lozano'nun 56. dakikada, Antuna'nın ise 88. dakikada kaydettiği goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BİR GOL İLE ELENDİ

Grubun diğer maçında Polonya ise Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Meksika'dan bir gol fazla atan Polonya bir üst tura yükselirken, Meksika turnuvaya veda etti.

1   Arjantin 3 2 0 1 5 2 3 6
2   Polonya 3 1 1 1 2 2 0 4
3   Meksika 3 1 1 1 2 1 -1 4
4   Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 5 -3 3
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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