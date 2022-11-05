Meksika Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası C Grubu son maçında Meksika, Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.
Dünya Kupası C Grubu son maçında Meksika, Suudi Arabistan ile karşılaştı.
Lusail Iconic Stadium'da oynanan maçı Meksika 2-1 kazandı. Karşılaşmaya 90 dakika boyunca çok etkili başlayan Meksika ilk golü 47. dakikada Henry Martin ile buldu. Golden sonra yoğun baskısını sürdüren Gerardo Martino'nun öğrencileri 52. dakikada Luis Chavez golüyle skoru 2-0'a getirdi. Arabistan'ın tek golü 90+5. dakikada Al Dawsari'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Meksika sahadan 2-1 galip ayrıldı.
MEKSİKA OFSAYTA TAKILDI
Meksika'da Lozano'nun 56. dakikada, Antuna'nın ise 88. dakikada kaydettiği goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
BİR GOL İLE ELENDİ
Grubun diğer maçında Polonya ise Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Meksika'dan bir gol fazla atan Polonya bir üst tura yükselirken, Meksika turnuvaya veda etti.
Lusail Iconic Stadium'da oynanan maçı Meksika 2-1 kazandı. Karşılaşmaya 90 dakika boyunca çok etkili başlayan Meksika ilk golü 47. dakikada Henry Martin ile buldu. Golden sonra yoğun baskısını sürdüren Gerardo Martino'nun öğrencileri 52. dakikada Luis Chavez golüyle skoru 2-0'a getirdi. Arabistan'ın tek golü 90+5. dakikada Al Dawsari'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Meksika sahadan 2-1 galip ayrıldı.
MEKSİKA OFSAYTA TAKILDI
Meksika'da Lozano'nun 56. dakikada, Antuna'nın ise 88. dakikada kaydettiği goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
BİR GOL İLE ELENDİ
Grubun diğer maçında Polonya ise Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Meksika'dan bir gol fazla atan Polonya bir üst tura yükselirken, Meksika turnuvaya veda etti.
|1
|Arjantin
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|2
|Polonya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Meksika
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|4
|4
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0