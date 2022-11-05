Meksika Dünya Kupası'na veda etti

1 Arjantin 3 2 0 1 5 2 3 6 2 Polonya 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Meksika 3 1 1 1 2 1 -1 4 4 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 5 -3 3

Dünya Kupası C Grubu son maçında Meksika, Suudi Arabistan ile karşılaştı.Lusail Iconic Stadium'da oynanan maçı Meksika 2-1 kazandı. Karşılaşmaya 90 dakika boyunca çok etkili başlayan Meksika ilk golü 47. dakikada Henry Martin ile buldu. Golden sonra yoğun baskısını sürdüren Gerardo Martino'nun öğrencileri 52. dakikada Luis Chavez golüyle skoru 2-0'a getirdi. Arabistan'ın tek golü 90+5. dakikada Al Dawsari'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Meksika sahadan 2-1 galip ayrıldı.Meksika'da Lozano'nun 56. dakikada, Antuna'nın ise 88. dakikada kaydettiği goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Grubun diğer maçında Polonya ise Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Meksika'dan bir gol fazla atan Polonya bir üst tura yükselirken, Meksika turnuvaya veda etti.