CENGİZ VE DZEKO ROMA'YI SIRTLIYOR

G Grubu 3. hafta mücadelesinde, evinde'yı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Roma 3-0'lık skorla kazandı.Roma'yi galibiyeti getiren goller 30. ve 43. dakikalarda Roma ile 50. dakikada milli oyuncumuz'den geldi.Bu sonucun ardından Roma Plzen'i 5-0 yendiği maçın ardından bir net skor daha alarak puanını 6 yaptı. CSKA Moskova ise grupta ilk yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.G Grubu'nun 4. haftasında CSKA Moskova, kritik maçta Roma'yı evinde konuk edecek.Cengiz, 74. dakikada alkışlarla kenara gelirken yerini Kolarov'a bıraktı. Son haftalarda açılan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında 3 gol ve 2 asistlik bir performansa ulaşarak yıldızlaştı.Öte yandan Bosnalı golcü Edin Dzeko da Cengiz'in attığı golde de asisti yaparak 3 golde de skor katkısı yapmış oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4. golünü atan tecrübeli golcü, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçta 8 kez ağları sarsmış oldu.