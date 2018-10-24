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Mekanın sahibi Cengiz Ünder!..

Şampiyonlar Ligi'nde Roma, CSKA Moskova'yı 3-0 mağlup ederken, milli oyuncumuz Cengiz Ünder Devler Ligi'nde bu sezon 3. kez ağları sarstı.

Kaynak: Sporx.com
Mekanın sahibi Cengiz Ünder!..
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23 Ekim 2018 23:53
Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta mücadelesinde Roma, evinde CSKA Moskova'yı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Roma 3-0'lık skorla kazandı.

Roma'yi galibiyeti getiren goller 30. ve 43. dakikalarda Roma ile 50. dakikada milli oyuncumuz Cengiz Ünder'den geldi.

Bu sonucun ardından Roma Plzen'i 5-0 yendiği maçın ardından bir net skor daha alarak puanını 6 yaptı. CSKA Moskova ise grupta ilk yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.

G Grubu'nun 4. haftasında CSKA Moskova, kritik maçta Roma'yı evinde konuk edecek.

CENGİZ VE DZEKO ROMA'YI SIRTLIYOR

Cengiz, 74. dakikada alkışlarla kenara gelirken yerini Kolarov'a bıraktı. Son haftalarda açılan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında 3 gol ve 2 asistlik bir performansa ulaşarak yıldızlaştı.

Öte yandan Bosnalı golcü Edin Dzeko da Cengiz'in attığı golde de asisti yaparak 3 golde de skor katkısı yapmış oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4. golünü atan tecrübeli golcü, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçta 8 kez ağları sarsmış oldu.






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