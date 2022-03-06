Mekan aynı, gündem aynı, konuklar farklı!

Ahmet Yüce'nin organize ettiği ve bir balıkçıda yenilen ilk yemeğe Başkan Elmas, Faruk Süren, Ali Dürüst ve Dursun Özbek katıldı. Yüce birkaç saat sonra aynı mekanda bu kez Fatih Terim ve Serdar Güzelaydın'ı ağırladı. Genel kurul öncesi son gelişmeler masaya yatırıldı...

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Mekan aynı, gündem aynı, konuklar farklı!
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06 Mart 2022 13:00
26 Mart'ta düzenlenecek olan kritik genel kurul öncesi Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Cumartesi günü üst üste yapılan iki ayrı zirvede birbirinden önemli isimler bir araya gelerek son durumu masaya yatırdı. İki zirvenin ayrı saatlerde ancak aynı mekanda yapılması dikkatleri çekti.

ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER

Genel kurulun önemli isimlerinden Ahmet Yüce'nin organize ettiği ilk zirvede Başkan Burak Elmas'la birlikte eski başkanlardan Faruk Süren, Dursun Özbek ile eski ikinci başkan Ali Dürüst ve bazı üyeler yer aldı. İstanbul Rumeli Kavağı'nda bulunan bir balıkçıda bir araya gelen bu önemli isimler son zamanlarda yaşanan gelişmeleri ve genel kurulu masaya yatırdı. Başkan Elmas'ın kendisine yönelik yapılan eleştirileri dinlediği ve sorulan sorulara yanıtlar verdiği öğrenildi. Elmas'a özellikle menajerlik ücretleriyle ilgili açıklamaların neden sadece son üç dönemi kapsadığına yönelik eleştiriler geldiği belirlendi. Ayrıca Pasquale Sensibile'nin sportif direktörlüğe getirilme kararıyla ilgili de Başkan Burak Elmas'a eleştiriler yöneltildiği ifade edildi.

FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Bu kritik toplantının sona ermesinin ardından aynı mekanda yine Ahmet Yüce'nin organize ettiği başka bir yemek yendi. Yemeğin konukları arasında bu kez Fatih Terim'le beraber, Serdar Güzelaydın da vardı. Bu ikiliye genel kurulun genç üyeleri de eşlik etti. Yenilen yemek sonrası çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşılırken, üst üste iki kritik zirvenin Yüce'nin ev sahipliğinde aynı mekanda yapılması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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