Meka Beton (MEKAG) halka arz kaç lot verir, düşer? MEKAG halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, caiz mi?

Meka Beton halka arz oluyor. 'MEKAG' hisse adıyla Yıldız Pazar'ında işlem görecek Meka Beton'un halka arz büyüklüğü 422,50 milyon TL olarak açıklandı. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olarak belirtildi. Peki, "Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Meka Beton halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri...Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL'ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal'ın sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.Meka Beton halka arz tarihi 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı.Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri'nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.Meka Beton katılım endeksine uygundur.Meka Beton Santralleri halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.Meka Beton Santralleri şirketinin 5 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 80%'i Mehmet Kaybal, 5%'i Sinan Kaybal, 5%'i Kerem Kaybal, 5%'i Selma Kaybal ve 5%'i Şener Köken'e aittir.2022 Hasılat: 717,6 Milyon TL2022 Brüt Kâr: 162 Milyon TL2021 Hasılat: 353,6 Milyon TL2021 Brüt Kâr: 85,7 Milyon TL2020 Hasılat: 206,1 Milyon TL2020 Brüt Kâr: 58,6 Milyon TL1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.Meka Beton Santralleri Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?Şirketin halka arza ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir;42 – 45% Yatırım harcamaları.42 – 45% İşletme sermayesi.5 – 8% Çatı güneş enerjisi santrali kurulumu.5 – 8% Ar-Ge harcamaları.