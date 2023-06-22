Meis Yüzme Yarışı Kaş'ta düzenleniyor

Rossist Event tarafından düzenlenen Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.



Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin kapanış etkinliği olan organizasyon, Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 17. kez yapılacak. Yüzücüler, yarışı tamamlamak için Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Kaş'a doğru 7 kilometrelik parkurda kulaç atacak.



"BARIŞ VE DOSTLUK"



Rossist Event Kurucusu Polat Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun siyasetten daha üstün olduğunu göstermek istediklerini belirterek, "Sloganımız 'Barış ve dostluk'. Farklı ülkelerden sporcuları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Şu an Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler daha iyi bir noktada ve biz de bu duruma katkı yapmak istiyoruz." dedi.



Alternatif sporların turizm açısından profesyonel sporların önüne geçtiğini aktaran Polat Dede, "Şehirler, artık eskisi kadar cazip değil. İnsanlar, pandemi sonrasında güzel olan şeylerin doğada olduğunu gördüler. Aynı zamanda spor yaparak daha sağlıklı olacaklarını anladılar. Bu tarz organizasyonlar zaten düzenleniyordu. Biz, bu işi biraz daha farklı bir noktaya getirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.



16 ÜLKEDEN 193 SPORCU



Bu sene 16 ülkeden 193 sporcunun bu etkinliğe katılacağını dile getiren Polat Dede, "Yarışla ilgili istediğimiz verimi bu sene alabilirsek, ileride daha çok sporcuyu organizasyona davet edebiliriz. Ahmet Nakkaş, Bengisu Avcı ve Aysu Türkoğlu, bu sene bizimle birlikte olacak. Katılacak sporcularımızın rekor kırabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.



Polat Dede, Kaş'ın dalış sporu açısından dünyanın en önemli noktalarından biri olduğunu da vurgulayarak, "Bu tür organizasyonlar sayesinde bölgede bir kitle değişimi gözlemledik. Kaş, böylece ölü sezonlarda da insan çekmeye başladı. Bu tarz etkinlikleri arttırırsak, ülke ekonomisine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ