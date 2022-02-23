Mehmet Yozgatlı: 'Çok pozisyona girdik ama atamadık'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan maçta, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nın yardımcı antrenörü Mehmet Yozgatlı, çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremediklerini söyledi.



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un ayağında hafif sakatlığı bulunması nedeniyle basın toplantısına katılan Yozgatlı, takımı mücadelesinden dolayı tebrik etti.



Zor bir maça çıktıklarını ifade eden Yozgatlı, şöyle konuştu:



"Tabii ki kolay bir maç değildi. 45 dakikada kazanmak kolay olmuyor. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Futbolda gol olmayınca kazanılmıyor. Bir futbolcunun hayatı boyunca yaşayamayacağı bir şey yaşadık. 45 dakikalık bir müsabakaydı. Dediğim gibi oyuncularımız iyi pozisyonlar yakaladı ve iyi bir oyun ortaya koydular. Maalesef 1 puanla ayrılmak durumunda kaldık. Önümüzde zorlu bir Altay deplasmanı var. Hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Önümüzdeki maçları kazanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."





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