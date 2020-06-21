Karadeniz devinde asbaşkan Mehmet Yiğit Alp hem şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.



Sabah gazetesinden Yunus Emre Sel'e açıklamalarda bulunan Alp "Sıkıntılı dönemleri geride bıraktık. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, çalışanlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve camiamız mükemmel bir uyum sağladı. Herkes yürekten çalışıyor. Tüm enerjisini Trabzonspor için harcıyor. Futbolcu arkadaşlarımız saha içinde başarılarıyla yüreklerimizi kabartıyor" ifadelerini kullandı.



"ŞANINA YAKIŞACAK"



Mehmet Yiğit Alp, kendilerine koydukları hedef doğrultusunda ilerlediklerini kaydetti.



Alp "Efsane kaptanımız Dozer Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda onun şanına, ruhuna, karakterine yakışır bir dönem geçirmek istiyorduk. Şimdi iki kupaya da yakınız. Efsanenin ruhuyla yarınlara yürüyoruz. Bu süreci çifte kupa ile taçlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



"KAVGALAR BİZİ YORMUŞTU"



Mehmet Yiğit Alp, yakaladıkları başarının temelinde öze dönüş ve bütünlüğün olduğunu vurguladı.



"Son yıllarda çok ayrışmıştık. Çok kavga etmiş, sonunda da hepimiz yorulmuştuk. Artık bir çatı altında buluştuk. Birbirimize ve Trabzonspor'a olan inancımızı çok güçlü şekilde geri kazandık. Bir daha bunu bırakmayacağız. Bu bize sportif ve ekonomik manada çok fayda sağladı. Biz yanyana daha güzeliz, daha güçlüyüz, daha başarılıyız.



