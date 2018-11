Mehmet Yiğiner'den UEFA ve destek açıklaması

"Oynanan oyundan ve mücadeleden gayet memnunuz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, 6 yıl aranın ardından çıktıkları Süper Lig'in başında kendilerine ilk 10 takım arasında yer alma hedefi koyduklarını belirterek,dedi.Başkan Yiğiner, başarıya giden yolun çok çalışmaktan ve birliğin sağlanmasından geçtiğini vurgulayarak, sarı-laciverti kulübün hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sezona hedefleri doğrultusunda transferler yaparak girdiklerini dile getiren Yiğiner, "Ligde üst üste 3 maç kazanmamız, puan tablosunda bizi üst sıralara çıkardı. Şu an 5. sıradayız. Takımımızda birlik ve beraberlik var. Teknik heyet, futbolcular, yönetim ve taraftar kenetlendi. Şehir de bunu istiyor. Şimdilik her şey istediğimiz şekilde gidiyor. Tüm ekonomik imkansızlıklara rağmen bir hava yakalandı. İnşallah bundan sonraki maçları da kazanır ve çıtayı yükseltiriz. Artık ilk 10 hedefi biraz abes kaçabilir. Bulunduğumuz 5. sıradan yukarıya doğru gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.Yiğiner, başkan olarak kendisinin, yönetimdeki arkadaşlarının ve teknik ekibin sürekli kulüpte bulunduğunu ve çok çalıştığının altını çizerek, "Herkes işini eksiksiz yapıyor. Çok çalışmak da başarıyı getiriyor diye düşünüyorum. Birlik ve beraberliği sağlamamız, futbolcuların kaynaşması da çok önemliydi. Biz 2. ligden bu yana devamlı borç ödeyerek, belki 250-300 haciz dosyasıyla buralara geldik. Birçoğunu da kapattık. Ekonomik problemlerin olduğu yerde hocanın, futbolcuların, yönetimin ve taraftarların kenetlenmesi başarıyı getirdi." ifadelerini kullandı.Mehmet Yiğiner, başarının kalıcı olabilmesi için öncelikle takımın ekonomik gücünün oluşması gerektiğine dikkati çekti.Bulundukları konumdan ileriye doğru gitmenin çabası içinde olduklarının altını çizen Yiğiner, üst sıralarda yer almamaları için herhangi bir nedenin bulunmadığını dile getirdi.Takımda birçok sakat futbolcu bulunduğunu, buna rağmen oynanan oyundan memnun olduklarını vurgulayan Yiğiner, "Takım iyi mücadele ediyor, oyun disiplininden kopmuyor. Şu an belki konuşmak için çok erken, ligin sonuna daha çok zaman var. Oynanan oyundan ve mücadeleden gayet memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.Şehirde siyaset yapan veya siyaset yapmaya talih olan kişilerin Ankaragücü'ne yakın durmadığını belirten Yiğiner, şöyle devam etti:"Sanıyorum borcumuz olduğu için Ankaragücü'ne yakın durmuyorlar. Bunun da aşılacağına inanıyorum. İsmini veremeyeceğimiz bir kulüp, 20 yıldır Ankara'nın imkanlarından hafriyat olarak veya otopark gelirleri olarak faydalandı. Hatta bir değil 3 kulüp yararlandı. Halk tarafından karşılığı olmadığı halde bunlar oldu. Başkalarına sağlanan imkanlar Ankaragücü'ne de sağlanabilir. Sağlandığı taktirde de biz kapı kapı gezmeyiz. Bir yere gittiğimiz zaman başkan bizden para isteyebilir düşüncesiyle soğuk davranılabiliyor. İstediğimiz, geçmişteki borçları temizleyerek yolumuza devam etmek."Başkan Yiğiner, MKE Ankaragücü'nün hangi takımla oynarsa oynasın ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz." dedi.Ligde bu hafta Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Yiğiner, "Konya deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Futbolcuların o günkü motivasyonu, mücadele gücü, oyun disiplini umuyorum mi bize oradan 3 puan getirir. Sonrasında ise Beşiktaş ile sahamızda oynayacağız. İnşallah o zamana kadar Eryaman Stadı'da yetişir ve güzel bir sinerji oluşur. İki maçtan 6 puan alınabilir. Olmazsa en kötü 4 puan alabiliriz." şeklinde görüş belirtti.Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü'nün 1910 yılında cepheye mermi üreten işçiler tarafından kurulduğunu ve çok köklü bir kulüp olduğunu dile getirdi."Ankaragücü, sonradan kurulmuş ve birileri adına ligde mücadele eden bir takım değildir." diyen Yiğiner, şunları kaydetti:"Örneğin Fenerbahçe Stadı'nda 2 bin 500 taraftarımız vardı. Bana göre yaklaşık bin 500 taraftarımız da Fenerbahçe tarafındaydı. Lige nasıl bir renk getirdiğimizi herkes gördü. Lige değer kattığımızı düşünüyorum. Ankaragücü şehrin takımıdır, şehir de takımı bağrına bastı. Taraftarlarımızın da takıma sempati duyan kişilerin de sayısı artıyor. Süper Lig'e renk katıyoruz ve bundan sonra da renklendireceğimizi düşünüyorum. Maç sonuçları bizi nereye götürecek hep birlikte göreceğiz. İşin gerçeği biz de merak ediyoruz. "Ankaragücü, sonradan kurulmuş ve birileri adına ligde mücadele eden bir takım değildir." diyen Yiğiner, şunları kaydetti: "Örneğin Fenerbahçe Stadı'nda 2 bin 500 taraftarımız vardı. Bana göre yaklaşık bin 500 taraftarımız da Fenerbahçe tarafındaydı. Lige nasıl bir renk getirdiğimizi herkes gördü. Lige değer kattığımızı düşünüyorum. Ankaragücü şehrin takımıdır, şehir de takımı bağrına bastı. Taraftarlarımızın da takıma sempati duyan kişilerin de sayısı artıyor. Süper Lig'e renk katıyoruz ve bundan sonra da renklendireceğimizi düşünüyorum. Maç sonuçları bizi nereye götürecek hep birlikte göreceğiz. İşin gerçeği biz de merak ediyoruz. Avrupa kupalarına katılabilir miyiz bunları zaman gösterecek. Bu süreçte de şehrin dinamikleri bizimle olmalı. Bu şehirde siyaset yapan insanlar da Ankaragücü camiasına yakın davranmalı. İyi günde kötü günde yanımızda olmalı."