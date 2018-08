Mehmet Yiğiner'den transfer sözleri

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ile bağlı odaların başkan, başkan vekili ve yöneticilerinin yanı sıra Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki gişelerde Passolig ve sezonluk kombine kart alarak MKE Ankaragücü Kulübüne destekte bulundu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Yiğiner, burada yaptığı konuşmada, MKE Ankaragücü'nü hak ettiği Süper Lig'e taşdıklarını ve bu sezon da imkanları doğrultusunda bir takım kurduklarını belirterek, "Takımda 3-4 eksik oyuncu var. Eksik bölgelere oyuncu alabilirsek bana göre ligi üst sıralarda bitirebiliriz. Yarışmacı bir takım oluşturmak istiyoruz. Biliyorsunuz diğer kulüplerin ve 3 İstanbul takımının Passolig ve kombine sayıları yüksek. Bir sistem oturtmuşlar. Şu an itibari ile Galatasaray kulübü 85 milyon lira kombine geliri elde etmiş. Bizim bu rakamları yakalamamız zor ama 10 da 1'ini yapsak bizim için yine çok iyi bir gelir olur." ifadelerini kullandı.Maliyeti düşük ama iyi bir takım kurma hedefinde olduklarının altını çizen Yiğiner, "Aldığımız futbolcuların tamamı bonservissiz. Teknik ekibimizle titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Bu maddi imkansızlıklarda iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Burada tabii bizim için taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarlarımız bizim her zaman itici gücümüz olmuştur. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Elde edilen şampiyonluk başarılarını hep birlikte elde ettik. Kulübümüzün kombine geleneği eksikliği var. Bunu çözmemiz lazım. Her sezon başında kampanyalar yapıyoruz. Bugün de yüzlerce arkadaşımız burada kombine almak için bulunuyor. Kahramankazan Belediye Başkanımız Lokman Ertürk de kombine almaya geldi, kendisine teşekkür ediyoruz. Buradan Ankara'nın milletvekilleri ve belediye başkanlarına sesleniyorum, Ankara'da yaşayan, kendisine Ankaralıyım diyen herkese burada görev düşüyor. Şehrimizin buna ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.Mehmet Yiğiner, Ankaragücü'nün Ankara'nın önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kurumsallaşma adına emin adımlar atıyoruz. Geçmişte yapılan hataların bir daha olmasına izin vermeyeceğiz. Burada sıraya girip kombine alan herkesten Allah razı olsun. Böyle taraftar desteği oldukça başarının geleceğini düşünüyorum. Geçmişte ilk sezonumuzda 18 bin kombine satmıştık. Bu rakamları rahat aşabiliriz. Gelirlerimiz hala hacize gidiyor. Destek geldikçe başarı gelecektir. İstenilen hedeflere ulaşılırsa neden daha büyük sürprizler olmasın."Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise Ankaragücü'nün köklü bir kulüp olduğunu anlatarak, "Uzun yıllar çekilen cefaların bitişi ile birlikte layık olunan lige başlamanın arifesindeyiz. Ankara halkı da bundan önce olduğu gibi bu süreçte de küllerinden yeniden doğan Ankaragücü'ne sahip çıkmaya devam edecektir. Mehmet Yiğiner başkanımızın önderliğinde imkansız denilen başarıldı. Biz de Ankara'mıza hizmet adına burada Ankaragücü kombinesi almak için bulunduk. Umarım güzel ve başarılı bir lig serüveni olur." şeklinde görüş belirtti.