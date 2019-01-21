  •  
    Türkiye'de kısa sürede beklenen 15 TRANSFER
  •  
    Dilmen'den G.Saray'a; "Bir Necati, Elmander..."
  •  
    İşte G.Saray'ın Ada'daki yeni TANK operasyonu!
  •  
    Üç büyüklerin en iyi Ocak ayı transferleri
  •  
    Zeki Çelik için Avrupa'da DEV bir yarış başladı!..

Mehmet Yiğiner'den istifa şartı; 35 milyon lira!

Zor günler geçiren Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde Yönetim Kurulu bir açıklama yayımladı.

Kaynak: Sporx.com
Mehmet Yiğiner'den istifa şartı; 35 milyon lira!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2019 12:15
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde ekonomik kriz sürüyor. Ankaragücü'nde Beştepe tesislerinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısının ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Ankaragücü'nün yayımladığı o açıklama:

"Yönetim Kurulumuz bugün Beştepe Tesislerimizde yapmış olduğu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirmiştir.

Yönetim Kurulumuz geçtiğimiz 6 aydan bugüne kadar 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturup, Kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6,5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur.

Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise;

Kulüp Başkanımız Mehmet YİĞİNER, Kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücü'müzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde Kulüp Başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini Yönetim Kurulumuza sunmuştur.

Kamuoyuna ve camiamıza saygı ile duyurulur.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu"

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için