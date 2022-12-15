Mehmet Uz: 'Seferberlik ilan ettik'

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Altay'ı 2-1 yenerek puanını 9'a çıkaran ve kümede kalma yolunda umutlanan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz açıklamalarda bulundu.



Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Adanaspor karşılaşması öncesi takımı motive etmek için maddi ve manevi her türlü fedakarlığı gösterdiklerini belirten Uz, "Denizlispor'un küme düşmesini isteyenler var. Biz düşersek bazıları sevinecek. Ama şunu bilsinler ki bu takım bizim değil, Denizli'nin takımı. Biz seferberlik ilan ettik. Ligde kalacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.



Taraftara da seslenen Başkan Mehmet Uz, "Biz sezon başından bu yana ortalama bin taraftara oynuyoruz. Demek ki gerçek Denizlisporlular bin kişi civarında. Takım en kötü günündeyken bu insanlar bizim yanımızda oldu. İşte bu grup gerçek Denizlisporlu. Tribünde bizi yalnız bırakmayan gerçek taraftarımıza teşekkür ediyorum. Denizlispor takımı bize yürekten inananlarla bu zor günleri aşacaktır" ifadelerini kullandı.





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