Mehmet Uz: "Deplasmanda puan çıkarmak çok önemli"

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden Gençlerbirliği ile deplasmanda golsüz berabere kalan Altaş Denizlispor kazanılan 1 puandan memnun kaldı. Başkan Mehmet Uz, maçın ardından yaptığı değerlendirmede alınan her puanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Mehmet Uz: 'Deplasmanda puan çıkarmak çok önemli'
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09 Mart 2023 15:21
Spor Toto 1. Lig'de dün konuk olduğu Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, deplasmanda puan almanın önemine dikkati çekti.

Uz, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesiyle küme düşme hattındaki hesapların değiştiğini kaydetti.

Her puanın altın değerinde olduğunu belirten Uz, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu iki takımla oynayacak takımlar 3 puan alacak. Artık 4 değil 2 takım ligden düşecek. Herkes hesabını ona göre yeniden yapıyor. Son 6 sırada bulunan takımların puanları birbirine çok yakın. Bir galibiyet veya mağlubiyetle puan cetvelindaki yeriniz 3-4 sıra değişebiliyor. Her puan altın değerinde, özellikle rakibinizden deplasmanda puan çıkarmak çok önemli. Gençlerbirliği beraberliği bu yüzden küçümsenmemeli.".

Uz, camialarının desteğini sürdürmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu zorlu dönemi birlikte aşacağız. Ben bu sene de hedefe ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar günü karşılaşacakları Erzurumspor FK maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu aktaran Uz, "Bu maçı kazandığımız taktirde belki ilk defa düşme hattından çıkacak ve önümüzdeki haftalara daha moralli gireceğiz. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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