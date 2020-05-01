Mehmet Topuz: 'Bruno Alves'e tekme tokat aldım'

Tunç Kayacı imzası ile yayınlanan röportajın tamamını Fanatik Gazetesi'nin bugünkü baskısında bulabilirsiniz.

Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Topuz, Fanatik Gazetesi'nden Tunç Kayacı'ya özel bir röportaj verdi.Fenerbahçe'den ayrılış sürecini atlatan Mehmet Topuz, "Bruno Alves'e tekme tokat daldım ve Fenerbahçe'den beni kovdular" dedi.Bruno Alves işe yaşadıklarını anlatan Mehmet Topuz'un konu hakkındaki sözleri şu şekilde; "Fenerbahçe'deki 7 yılımın her biri çok özel geçti. Güzel başarılar elde ettik. Son sezonumda Vitor Pereira geldi ve benim için kötü günler başladı. Türk futbolcuları dışlayan, yabancı futbolculara farklı davranan bir teknik adamdı. 2016'nın Mayıs ayında Samandıra'da idmandaydık. Eğer yabancı hocalara bu kadar müsamaha gösterilirse, bundan her kulüp zarar görür. Biz Türk futbolcularda bundan nasibimizi alırız"