Mehmet Topal'ın dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı sonrası formasından uzak kalan Mehmet Topal, Trabzonspor maçıyla birlikte geri dönüyor.
Fıtık ameliyatından sonra çalışmalarını sürdüren Mehmet Topal Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.
Fenerbahçe'de noksanlığı hissedilen Mehmet Topal'ın Trabzonspor ile oynanacak maçta sahalara döneceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.
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Fıtık ameliyatından sonra çalışmalarını sürdüren Mehmet Topal Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.
Fenerbahçe'de noksanlığı hissedilen Mehmet Topal'ın Trabzonspor ile oynanacak maçta sahalara döneceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.
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