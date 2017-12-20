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Mehmet Topal'dan Kocaman'a; "Hocam beni çıkar"

Mehmet Topal, ilk yarıda tribünlerden ıslık alınca Aykut Kocaman'a "Beni çıkart hocam" dedi. Usta hocanın yanıtı "Hayır. Daha gol atacaksın" oldu ve Topal, ligde 288 gün sonra gol orucunu bozdu.

Mehmet Topal'dan Kocaman'a; 'Hocam beni çıkar'
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20 Aralık 2017 12:11
Fenerbahçe'nin 2-0 kazanarak ligde üst üste 5 galibiyete ulaştğı Karabükspor maçının devre arasında yaşanan ilginç bir diyalog gün yüzüne çıktı.

Bu konuşmanın taraflarından biri gecenin kahramanlarından Mehmet Topal, diğeri teknik direktör Aykut Kocaman'dı. Buna göre tecrübeli orta sahanın, mücadelenin 0-0 biten ilk yarısında birkaç hatalı pas yüzünden taraftarlardan ıslık alınca morali bozuldu. Topal, soyunma odasında Kocaman'a mütavazı bir şekilde "Hocam istersen beni çıkart. Zaten tribünler de çok gergin" diyerek oyundan alınma önerisinde bulundu.

'BU MAÇI KAZANACAĞIZ'

Fakat talebesinin arkasında duran Kocaman, sarı-lacivertli oyuncuya "Hayır. Bir yere çıkmıyorsun. Bu gece bu maçı kazanacağız ve sen de gol atacaksın" cevabını verdi. Bu konuşma sonrası öz güveni tekrar yükselen Topal, takımın ilk golünü atıp zaferin önünü açan isim olurken, ıslık sesleri alkışa dönüştü. Mehmet, ligde 288 gün sonra gol atmış oldu.

AYAĞI UĞURLU GELDİ: 6'DA 6

Ligin 11. haftasında oynanan ve 1-1 biten Osmanlı maçında kadroya alınmayan Topal, sonraki haftalarda düzenli forma giymeye başlarken Fenerbahçe de lig yarışına yeniden ortak oldu. Sarı-lacivertli takım, 31 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de oynadığı 5'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kanarya bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

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