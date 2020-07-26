Mehmet Topal'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in önemli isimlerinden Mehmet Topal, şampiyonluk kutlamasının ardından konuştu.



Mehmet Topal, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili "Gelecek sezon Fenerbahçe'yi rakip olarak görüyor musun?" soru üzerine "Abi ne demek rakip falan. Fenerbahçe büyük bir camia." yanıtını verdi.



Mehmet Topal ayrıca "Fenerbahçe her zaman şampiyonluk yarışındadır. Bir toparlanma süreci geçiriyorlar, atlatırlar ve toparlarlar." açıklaması yaptı.



