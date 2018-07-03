Mehmet Topal, takımdan ayrı çalışmalara başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, istasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Topal'ın, takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladığı duyuruldu. Tecrübeli oyuncu, haziran ayı başında kasığından ameliyat edilmişti.
Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, istasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Topal'ın, takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladığı duyuruldu. Tecrübeli oyuncu, haziran ayı başında kasığından ameliyat edilmişti.
Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın