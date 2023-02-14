Mehmet Topal, memleketi Malatya'yı yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Mehmet Topal memleketi Malatya için yardıma koşan isimler arasında yer aldı.
MALZEMELERİ KÖYLERE ULAŞTIRDI
Edinilen bilgilere göre depremin 2. günü bölgeye ulaşan Mehmet Topal, 1 tır yardım malzemesi ve ambulans gönderdi. Eski milli futbolcu daha sonra her gün köyleri tek tek dolaşıp yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini köylülere ulaştırdı.
Mehmet Topal geceleri de arama kurtarma ekiplerine yardım ediyor. Topal'ın enkaz çalışmalarına katıldığı ve hemen ardından kamyonetinde birkaç saat uykuyla dinlendiği belirtiliyor.
MALZEMELERİ KÖYLERE ULAŞTIRDI
Edinilen bilgilere göre depremin 2. günü bölgeye ulaşan Mehmet Topal, 1 tır yardım malzemesi ve ambulans gönderdi. Eski milli futbolcu daha sonra her gün köyleri tek tek dolaşıp yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini köylülere ulaştırdı.
Mehmet Topal geceleri de arama kurtarma ekiplerine yardım ediyor. Topal'ın enkaz çalışmalarına katıldığı ve hemen ardından kamyonetinde birkaç saat uykuyla dinlendiği belirtiliyor.
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