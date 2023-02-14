Mehmet Topal, memleketi Malatya'yı yalnız bırakmadı

Ülke futbolunun önemli isimlerinden Mehmet Topal, memleketi Malatya'yı bu zor günlerde yalnız bırakmadı. Topal ihtiyaç malzemelerini köylere ulaştırdı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mehmet Topal, memleketi Malatya'yı yalnız bırakmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2023 08:14
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Mehmet Topal memleketi Malatya için yardıma koşan isimler arasında yer aldı.

MALZEMELERİ KÖYLERE ULAŞTIRDI

Edinilen bilgilere göre depremin 2. günü bölgeye ulaşan Mehmet Topal, 1 tır yardım malzemesi ve ambulans gönderdi. Eski milli futbolcu daha sonra her gün köyleri tek tek dolaşıp yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini köylülere ulaştırdı.

Mehmet Topal geceleri de arama kurtarma ekiplerine yardım ediyor. Topal'ın enkaz çalışmalarına katıldığı ve hemen ardından kamyonetinde birkaç saat uykuyla dinlendiği belirtiliyor.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ