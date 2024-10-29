Mehmet Topal kupada da hız kesmedi

Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Agricola Borcea'yı 3-0 mağlup etti.



Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea ile Petrolul Ploieşti karşı karşıya geldi. Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal'ın yaptığı Petrolul Ploieşti, rakibini 3-0 mağlup ederek kupaya 3 puanla başladı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 40 ile 45'inci dakikada Sergiu Hanca ve 58'inci dakikada Christian Irobiso kaydetti. Öte yandan ligde oynadığı son maç olan CSMS Iaşi karşılaşmasını da 3 gol atarak 3-1 kazanan Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti'nin formda görüntüsü dikkat çekiyor.



Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçını Universitatea Craiova ile oynayacak.



MEHMET TOPAL LİGDE ZİRVE MÜCADELESİ VERİYOR



Türk teknik adam Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti takımıyla Romanya Ligi'nde zirve mücadelesi veriyor. Petrolul Ploieşti ligde geride kalan 14 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçların ardından 22 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ligin ikinci sırasında yer alıyor. Lider Universitatea Cluj'un ise 29 puanı bulunuyor.



