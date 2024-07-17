Romanya 1'inci Lig ekibi Petrolul Ploieşti, teknik direktör Mehmet Topal yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Buzau ile golsüz berabere kaldı.



Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Ploieşti, girdiği net fırsatları değerlendirmedi. Ev sahibi ekipte ayrıca 58'inci dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Gheorghe Grozav meşin yuvarlağı dışarıya yolladı. Maç boyunca 1.54 x G (Gol Beklentisi) üreten Ploieşti, rakibine ise sadece 0.23 x Gol şanı verdi.



TRANSFER TAHTASI AÇILMADIĞI İÇİN BİRÇOK OYUNCUYU OYNATAMADI



Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Mehmet Topal, Buzau karşılaşmasında yaz transfer döneminde kadroya kattığı oyunculardan faydalanamadı. Kamp döneminde takımla birlikte çalışan yeni transferler Alexandru Stanica, Ricardinho, Tidiane Keita, Alexandru Mateiu ve Alexandru Tudorie, transfer tahtası açılmadığı için listeye eklenemedi ve bu sebepten dolayı ilk maçta forma giyemedi.



Toplamda 9 as oyuncusundan yoksun kalan ve genç takımdan takviyelerle sahaya çıkan Mehmet Topal'a 100. yılını kutlayan taraftarlar büyük destek verip tribünleri doldurdu.



Transfer tahtasının açılmasını bekleyen Mehmet Topal, kadroya katılan oyuncuların performansıyla birlikte daha iyi bir oyun sergileyeceklerine ve hedeflerine ulaşacaklarına inanıyor.





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