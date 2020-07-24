Mehmet Topal: 'Hak ettiğimiz bir şampiyonluk'

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Başakşehir'de orta saha oyuncusu Mehmet Topal, kazanılan zaferle ilgili açıklamalarda bulundu.



Takımın tecrübeli isimlerinden olan orta saha oyuncusu, şu değerlendirmede bulundu:



"Takım halinde çok mutluyuz. Şampiyon olduğumuz gün de söylemiştim, gerçekten sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz. Çalışmalarımızı hep en üst seviyede devam ettirmeye çalıştık. Bunun meyvelerini de aldığımızı düşünüyorum, hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Bütün takıma, taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun. Benim için çok gurur verici bir olay. Ama bundan önce benim için önemli olan takımın şampiyonluğuydu. Yaklaşık 2 senedir son haftalarda kaçan şampiyonluklar vardı. Ama bu sene aynı hataları yapmadık ve mutlu sona ulaştık. Tabii ki üç farklı takımla şampiyonluk yaşama rekoru da benim için ayrı mutluluk oldu." ifadelerini kullandı.



