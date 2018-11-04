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Mehmet Topal: "Galatasaray maçında galibiyeti hak eden taraf bizdik"

Fenerbahçe'de eksikliği hissedilen futbolcuların başında gelen Mehmet Topal'dan müjdeli haber geldi.

Mehmet Topal: 'Galatasaray maçında galibiyeti hak eden taraf bizdik'
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04 Kasım 2018 12:18
Fenerbahçe'de eksikliği hissedilen futbolcuların başında gelen Mehmet Topal'dan müjdeli haber geldi.

Uzun bir süre önce Almanya'da fıtık operasyonu geçirip, döndüğü İstanbul'da fizyoterapist eşliğinde çalışan milli oyuncunun yarından itibaren takıma katılacağı, Trabzonspor maçı ile sahalara döneceği öğrenildi.

Topal, derbiyle ilgili olarak da, "Galibiyeti hak eden taraf bizdik. 2-0'dan beraberliği yakalamak önemliydi. Ben de bir an önce takımıma katkı vermek istiyorum" yorumunda bulundu.

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