Mehmet Topal aday kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek ve 14 Ekim Pazar günü de hazırlık maçında Rusya ile karşılaşacak.