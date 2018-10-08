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Mehmet Topal aday kadrodan çıkarıldı

Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Kaynak: AA
Mehmet Topal aday kadrodan çıkarıldı
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08 Ekim 2018 18:44
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı. 

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek ve 14 Ekim Pazar günü de hazırlık maçında Rusya ile karşılaşacak.

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