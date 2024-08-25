Haber Tarihi: 25 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 10:26

Mehmet Şimşek istifa etti mi?

Hakkındaki istifa ettiği iddiaları üzerine açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir" dedi.

Mehmet Şimşek istifa etti mi?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkındaki 'istifa' iddialarını yanıtlayarak görevinin başında olduğunu bir kez daha yineledi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir" dedi.

Ekonomi yönetiminin bir ekip ruhuyla çalıştığını dile getiren Şimşek, "Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık" ifadelerini kullandı.

KKM'den çıkış hızla devam ediyor
Cari açıkta daralma yaşandığını belirten Şimşek açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:

"Merkez Bankası'nın rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

- Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.

- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

- Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

- Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz.

Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.

Lütfen aldanmayın!"
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