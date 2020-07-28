Mehmet Sepil: 'Kulüpler, küme düşmenin kalkmasını istedi'

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in geleceği ve yapılan toplantıda konuşulanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.



BAŞAKŞEHİR'İ KUTLUYORUZ



Sezon sonu değerlendirmesi yaptık. Şampiyon Başakşehir'i kutluyoruz. Aramızda Süper Lig'e çıkan 2 takımımız Hatayspor ve Erzurumspor da vardı. Başkanları bu toplantıya katıldı.



ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİ



Türk futbolu zor bir süreçten geçti. Sorunlar da beraberinde geldi, onları tartıştık. Kulüpler Birliği Vakfı olarak nasıl çözebiliriz diye baktık. Önümüzdeki toplantıda aramızda bir yeni takım daha olacak, hukuksal olarak onlar olmadan yeni sezonla ilgili karar almamız mümkün değil.



HASSASİYETİMİZİ HATIRLATIYORUZ



18 Süper Lig kulübünün çok önem verdiği bir konu var, kadına şiddete karşı olma kampanyası var. Bunun liderliğini, tek kadın başkanımız Berna başkanımız yaptı, biz de gayret içinde olduk. Bu konuda olan hassasiyetimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.



KÜME DÜŞME KALKMASINI TALEP ETTİLER



Toplantıda birçok konu başlığı vardı ama bunların 5 tanesi önemliydi. Bunlardan birincisi bu sene lig tamamlandı ve 3 kulüp mevcut statüde önümüzdeki sezon 1. Lig'de oynaması gerekiyor. Son 2 ay içinde, pandemi sürecinde, bu kulüplerimizin, o zaman 7 kulüp olarak önemli bir müracaatı vardı. Bu pandemi sürecinin haksız ya da zor rekabeti oluşturacağını ve liglerden düşmenin kalkması ile ilgili federasyona yapılan bir talep vardı. Federasyonumuz lig devam ettiği için bu talebi kabul etmedi ve ligi tamamladık. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle bu sene, son 3 sırada tamamlayan kulüpler, Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, bugün Kulüpler Birliği'ne, bu sene ligden düşmenin kaldırılması ile ilgili bir taleple geldiler.



20 TAKIMLI LİG İÇİN TAVSİYE



20 kulübün tamamı, zor geçen bir süreçte bunun kabul edilebileceğini ve federasyona bir tavsiye kararı alması konusunda ortak görüş oluştu. Bizim bir yaptırım gücümüz yok. Nasıl uygulanacağı önemli. Kulüplere bir kayıp olmadan ileride 20 takımlı bir ligin oynanabileceği bir sistem kurup, pandemiden ekonomik sorun gören takımların da görmemesinin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Benzerleri Avrupa'da var. Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz.



GÖRÜŞMELERDE KULÜPLER DE OLMALI



Yayıncı kuruluş konusu; zaten biliyorsunuz ve basına yansıdı. Yayıncı kuruluşumuz, pandemi sürecinde yaşanan zorluklarla ilgili bir indirim talebiyle geldi. Biz federasyonla yaptığımız toplantıda talebin görüşülebileceğini, sadece bu senenin değil önümüzdeki sezonun kontrat şartlarının da görüşülmesi gerektiğini söyledi. Nihat başkanımız beni arayarak, federasyonun Digiturk ile anlaştığını söyledi. Bu rakam, Digiturk'ün teklif ettiği rakamın çok altındaysa da, kulüplerin içinde olmadığı bir pazarlığın yapıldığı bir durumun doğru bulunmadığı kararı alındı. Kulüplerin Digiturk'ten elde edeceği gelir, özellikle Anadolu kulüplerinin gelirlerinin büyük bölümü. Bundan sonra yapılacak görüşmelerin tamamında, Kulüpler Birliği tarafından kurulan bir icra kurulunun, federasyonun Digiturk ile yapacağı görüşmelerin tamamında yer alması yönünde bir görüş belirlendi.



YABANCI KURALININ FAYDASI YOK



Futbol federasyonu yabancı kararı aldı. Bunu da bizimle paylaştı. Yine bu konuda da federasyonla yaptığımız toplantılarda, bu karar alınmadan kulüplerle son istişare yapılmasını rica ettik. 18 kulüp olarak birçok konuda ortak tavır alabiliyoruz, burada kulüplerin çok doğal olarak değişik düşünceleri var. Her kulüp, yabancı oyuncu sayısında ortak paydada birleşmiyor, bu da doğal. Geçmişteki kontratlar, kulüplerin statüleri... Ancak buna rağmen ortak görüş belirdi. Bu yapılan çok hızlı yapılmıştır, bu uygulamanın bu sene yapılmasının kulüplere hiçbir faydası olmadığı gibi, zaten şu anda zor olan ekonomilerinde büyük yara açacak. Bu konu çok speküle ediliyor.



BU KADAR HIZLI KARARIN YARARI YOK



Yabancı oyuncu sayısının değişmesini erteleyelim. Bu kadar hızlı kararın kulüplere hiçbir yararı yoktur. Önümüzdeki zamanı da çok akıllı şekilde değerlendirip, görüşü alınması gereken herkesin görüşü alınarak, 2021-22 sezonundan başlayacak bir yabancı sayısı düzenlemesi olabilir diyoruz. Kulüplerin hepsinin burada da değişik düşünceleri var ama bu uygulamanın bu sene yapılmasının Türk futboluna hiçbir faydası yok.



