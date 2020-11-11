Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı
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11 Kasım 2020 12:49
Koronavirüs salgınına Süper Lig'den birçok futbolcu ve kulüp çalışanı yakalanırken, bu kez bir kulüp başkanının test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.

Göztepe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

İzmir ekibinin başkanı, test sonucunun pozitif gelmesinin ardından karantinaya girdi.



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