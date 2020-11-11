Koronavirüs salgınına Süper Lig'den birçok futbolcu ve kulüp çalışanı yakalanırken, bu kez bir kulüp başkanının test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.



Göztepe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.



İzmir ekibinin başkanı, test sonucunun pozitif gelmesinin ardından karantinaya girdi.



