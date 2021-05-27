Mehmet Sepil için geri dönüş sinyali

Göztepe'de, kulüp başkanı Mehmet Sepil, Haziran ayında yapılacak kongrede görevi bırakma kararı aldığını açıklamış ve soğuk duş etkisi yaratmıştı. Süper Lig'de sezonu 51 puanla 10. sırada tamamlayan Göz-Göz'de, gerek taraftar baskısı, gerek birlikte yola çıktığı icra komitesindeki yakın çalışma arkadaşları ve sivil toplum kuruluşları ve İzmir'in önde gelen isimlerinin ve siyaselerin baskısı nedeniyle başkan Sepil'in geri dönüş sinyaline soğuk bakmadığı öğrenildi.



AİLESİYLE KONUŞACAK



Başkan Mehmet Sepil'in, baskılar nedeniyle geri adım atacağı konuşuluyor. Sepil'in, yeniden kurmayları ve ailesi ile bir değerlendirme yapıp karar vereceği gelen haberler arasında. Altınbaş Holding'ten 2014 yılında devraldığı kulübü 2. Lig'den 14 sene sonra Süper Lig'e çıkarıp burada kalıcı yapan, sarı-kırmızılılara aradan geçen süreç içinde Urla Adnan Süvari Tesisleri ve tarihindeki ilk stadı olan Gürsel Aksel Stadı'nı kazandıran Sepil'e, taraftarlar ve camiadan büyük baskı var.



Veda kararını yazılı bir açıklamayla duyurmasında büyük haklılık, kırgınlık ve kızgınlık olduğunu altını çizen başkan Sepil'in yakın bir arkadaşı Yeni Asır'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Evet çok üzgün ve kırgın, özellikle kendisine edilen küfürleri unutamadığını söylüyor. Ancak önümüzdeki hafta ABD'den geliyor, dönebilir, kendisine yapılan rica ve baskıları kırmayacak kadar naif bir insandır Mehmet Sepil, bir kez daha devam diyebilir."



