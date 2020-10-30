Mehmet Sepil: 'Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum'

Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, İzmir'de olan deprem sonrası Alanyaspor maçının ertelenmesinin ardından TRT Spor canlı yayınına açıklamalarda bulundu.Mehmet Sepil ilk olarak, "İzmir bir deprem bölgesi. Ben birçok deprem yaşadım lise ve üniversite yıllarında. Böylesini ilk defa yaşadım. Çok uzun sürdü. Göztepe kulübümüz ve iş yerim Urla'da hep. İnanılır gibi değildi. Çevremizdeki havuzların suları taştı, yarısı boşaldı. Denizden de ciddi bir su geldi. Şehir için endişeliyiz. Urla'da bize yakın bölgelerde önemli bir hasar yok ama şehir için endişeliyiz. Şehir iyi değil gibi. Göreceğiz, kurtarma çalışmaları başladı. İnşallah her şey yolunda gider. Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum." dedi.Maç düşünmediklerini söyleyen Sepil, "Bizlerin önceliği maç falan değil, İzmirlileri düşünüyoruz. O arada TFF'den bizi aradılar. Konuşma oldu. Oyuncularımızla konuşuyorduk o arada. Birçok oyuncumuz arayıp aileleriyle kalmak istediklerini söylemişti. Endişemiz maç veya futbol değil, şehrin durumu ve vatandaşlarımızın sağlığı. Televizyonlarda görülenler pek hoş değil. TFF bize maçın ertelendiği bilgisini verdi. Sağ olsun Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu da aradı, geçmiş olsun dedi. Çok üzgünüz" açıklamasını yaptı.