Mehmet Sepil: 'Biz ceza alacağımızı biliyoruz'

Göztepe Kulübü Eski Başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe Kulübü olarak yapılan provokasyona rağmen alacağımız cezanın farkındayız, bilincindeyiz ama kişiler de artık en ağır şekilde cezalandırılmalı ve kulüplere karşı bu koz olarak kullanılmamalıdır." dedi.



Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, tatil edilen Göztepe-Altay karşılaşmasının ardından önleyici düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.



Uzun yıllardır futbolun içinde olduğunu kaydeden Sepil, "Hayatımda ilk defa tribünde böyle organize bir saldırıya tanık oluyorum. Önce tribüne sokulan bir işaret fişeği, bizim tribüne, hedefe nişan alınarak sıkıldı. Çok kısa mesafeden 20-25 metredeki seyirci hedeflenerek direkt olarak işaret fişeği atılıyor. Bu işaret fişeğinin o mesafeden atılması öldürmeye teşebbüstür. Yaralı taraftarımızın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Çok kısa zamanda normal servise çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakipleriyle oynamanın tadını çıkaramadıklarını belirterek, "Bu akıl almaz olaydan dakikalar sonra Altay kalecisine hiçbir şartta onaylamadığımız bir saldırı oldu. Öncelikle belirtmeliyim ki Altay kalecisi Ozan Evrim kardeşimizin taburcu olması yüreğimizi ferahlatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Kulüp olarak yaşanan olayları tüm ayrıntılarıyla incelediklerini bildiren Sepil, şunları kaydetti:



"Karşılaşmanın 17.24'üncü dakikasında sis bombası atılıyor ve görüş açışı kapanıyor. 17.49'uncu dakikada işaret fişeği ve diğer yanıcı maddeler atılıyor. Karşılaşma 21.45'te duruyor. Ozan Evrim kardeşimize yapılan hiçbir şartta onaylamadığımız saldırı 23.54'te yapılıyor. Olayın olmasıyla taraftarın saldırısı arasında tam altı dakika var. Yani işaret fişeği atıldıktan sonraki bu altı dakika içerisinde, dört dakika kadar daha maç devam ediyor. Aslında maçın o anda durdurulup, gerekli tedbirlerin alınması gerekiyordu."



Sepil, olayların ardından emniyet mensupları ve sağlık görevlilerinden aldıkları bilgilere göre daha büyük bir felaketin de yaşanabileceğini belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Emniyet güçlerimizin olayların ardından aldığı önlemler sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildi. Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarımızın da hem tribünde hem de stat çevresindeki sağduyusu emniyet güçlerimizin işini kolaylaştırmıştır. Adalet sistemimiz sayesinde işaret fişeği atan ve ona yardım edenlerin tamamı cinayete teşebbüs suçundan tutuklamıştır. Bu kararın Türk futbolu adına bir milat olacağına inanıyorum. Göztepe olarak Altay Kulübü ile ortak açıklamamızda, bu çirkinliğe rağmen taraftarlarımızı sağduyuya davet ettik. Göztepe Kulübü olarak yapılan provokasyona rağmen alacağımız cezanın farkındayız, bilincindeyiz ama kişiler de artık en ağır şekilde cezalandırılmalı ve kulüplere karşı bu koz olarak kullanılmamalıdır."



Sepil, bu tür olaylardan sonra suçu işleyen bireylere yeterli cezaların kesilememesinin önemli bir sorun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Ceza hukukunun temeli iki kelimedir: suç bireyseldir. Bu evrensel yaklaşım, sporda zaman zaman farklı uygulamalarla karşımıza çıkıyor. Artık çıkmasın. Kulüpler sorumludur ve gerekenler yapılacaktır. Ancak suçu işleyen bireylerin de kulüpleri kalkan olarak kullanmasına artık 'dur' deme zamanı gelmiştir. Bu olayları gerçekleştiren kişiler en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Verilen cezalar örnek olmalıdır. Yargılama, adil ve hızlı sonuçlanmalıdır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da geçtiğimiz günler de söylediği gibi, statlardaki kamera yetersizliği nedeniyle bu saldırıları yapanların tespit edilmesi çok zorlaşıyor. Burada, gerek kulüpler gerekse federasyonumuzun her türlü desteğe açık olduğunu hatırlatmak isterim. Artık taraftar diye her türlü vandallığı yapanları, suç işleyenleri, kimse korumasın, kollamasın."



Müsabaka atılan fişeğin sadece Mehmet Çakır'ı değil tüm tribünü vurduğunu bildiren Sepil, "Rakip düşman değildir. Hırs, savaş değildir. Saygı, zayıflık değildir. Eğlenmeyi tekrar öne çıkarmalıyız. Biz Göztepe Kulübü olarak yıllardır çocukların ve kadınların tribünlerde olması için önemli projeler yürütüyoruz. Çocukların ve kadınların olmadığı tribünleri futbolda yeterli görmedik. Her şey rağmen geleceğe olan inancımızdan vazgeçmedik ve yıllardır sürdürdüğümüz sosyal projeleri futbolun, sporun güzel tarafı olarak desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ