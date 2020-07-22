Mehmet Sepil başkanlığı bırakıyor!

Kulüpler Birliği Vakfı'nda ligin sona ermesi ile birlikte bir ayrılık yaşanacak.
Fikret Orman'ın ardından 5 Kasım 2019'da Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, görevini bırakıyor. Yoğun iş temposu nedeniyle ayrılmak istediğini son toplantıda diğer başkanlara bildiren Sepil, 8 ay 16 gündür bu görevi sürdürüyor. Gelecek hafta bitecek olan 2019-20 sezonunda son düdüğün çalmasının ardından Sepil görevine nokta koyacak.
Fikret Orman'ın ardından 5 Kasım 2019'da Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, görevini bırakıyor. Yoğun iş temposu nedeniyle ayrılmak istediğini son toplantıda diğer başkanlara bildiren Sepil, 8 ay 16 gündür bu görevi sürdürüyor. Gelecek hafta bitecek olan 2019-20 sezonunda son düdüğün çalmasının ardından Sepil görevine nokta koyacak.