Mehmet Sepil başkanlığı bırakıyor!

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevine son verecek

Haber; Sabah
Mehmet Sepil başkanlığı bırakıyor!
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22 Temmuz 2020 10:08
Kulüpler Birliği Vakfı'nda ligin sona ermesi ile birlikte bir ayrılık yaşanacak.

Fikret Orman'ın ardından 5 Kasım 2019'da Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, görevini bırakıyor. Yoğun iş temposu nedeniyle ayrılmak istediğini son toplantıda diğer başkanlara bildiren Sepil, 8 ay 16 gündür bu görevi sürdürüyor. Gelecek hafta bitecek olan 2019-20 sezonunda son düdüğün çalmasının ardından Sepil görevine nokta koyacak.



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