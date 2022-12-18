X

Mehmet Özhaseki: "Kayserispor'u duayla salayla götüreceğiz"

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, "Duayla salayla biz bu işi götüreceğiz" diye konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mehmet Özhaseki: 'Kayserispor'u duayla salayla götüreceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2022 18:10
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'a başkan seçilen eski cami imamı Ali Çamlı için, "Dünyada tek hafız başkan" dedi.

Kayserispor'un genel kurulunda konuşan Özhaseki, "Bazen diyorlar bize daha önce bayan başkan buldunuz dünyada tek dediler. Şimdi de hafız başkanımız var dünyada tek diyorum. Duayla salayla biz bu işi götüreceğiz" diyerek gülümsedi. 

Haber: Faruk AYDEMİR




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ