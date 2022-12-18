Mehmet Özhaseki: 'Kayserispor'u duayla salayla götüreceğiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'a başkan seçilen eski cami imamı Ali Çamlı için, "Dünyada tek hafız başkan" dedi.



Kayserispor'un genel kurulunda konuşan Özhaseki, "Bazen diyorlar bize daha önce bayan başkan buldunuz dünyada tek dediler. Şimdi de hafız başkanımız var dünyada tek diyorum. Duayla salayla biz bu işi götüreceğiz" diyerek gülümsedi.



Haber: Faruk AYDEMİR









