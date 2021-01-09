Mehmet Özhaseki: 'Kayseri olarak galibiyeti hak ettik'

Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bugün çok şükür iyi bir mücadele oldu. Galibiyeti hak ettik." dedi.



Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor'un Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından açıklama yapan Özhaseki, birkaç haftadır takımın iyi oynadığını söyledi.



Hakem hatalarının da yaşandığına değinen Özhaseki, bazı maçlarda son dakikalarda gol yiyerek mücadeleyi kaybedebildiklerini ifade etti.



Özhaseki, maçla ilgili şunları kaydetti:



"Bugün çok şükür iyi bir mücadele oldu. Galibiyeti hak ettik. Bugün çocuklar istediler ve galip geldiler. İnşallah bundan sonra da yeni gelecek olan hoca ile bir ivme yakalarız. Zaten ligin devre arası yaklaşıyor. Değerli başkanımız da hiçbir fedakarlıktan kaçmıyor. Her türlü sıkıntıyı çözüyor. Ellerine sağlık. Başta başkanımızı ve yönetim kurulundaki arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü yılların biriken bir sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı aşmak, transfer tahtasını açtırmak, eskilerin borcunu ödemek yeni gelenlerin nazı ile oynamak kolay değil. Nihayetinde bunların çoğu profesyonel. Kayserililik ruhu ile oynamıyor ki, bunlar para için oynuyorlar. Bu sıkıntıları giderebilmek çok kolay değil."



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın başarılı bir yönetici olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye geldiğinde bir yerde yemek yemiştik. Oraya ben Berna Gözbaşı'nı da davet etmiştim. Daha sonra da Cumhurbaşkanımızı tanıştırırken 'Kayseri'de bulabildiğimiz tek babayiğit bu efendim' dedim. Berna başkanımızla uzun süre sohbet etmişti Cumhurbaşkanımız. Başarı diledi." ifadelerini kullandı.



