Mehmet Özhaseki: 'İyi oynayan taraf Kayserispor'du'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor'un evinde Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Özhaseki, stat çıkışında, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok keyifli bir maç izlediklerini söyledi.



İki takımın da iyi ve açık bir futbol oynadığı belirten Özhaseki, "Önemli olan Kayserispor'un mücadelesiydi. Kayserispor daha fazla isteyen, iyi oynayan taraftı, biraz rehavete düştüğünde de çok çabuk gol yiyen takımdı. Sonuç böyle olduğu için seviniyoruz. Herhalde bu gollerden sonra tedbir alınıp böyle basit goller yemeyiz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Maçın son dakikalarının heyecanlı geçtiğini aktaran Özhaseki, "Karşılaşma 4-3 olunca haliyle insanı stres basıyor. Kaç dakika kalırsa kalsın insan endişe taşıyor. Çok rahat alabileceğimiz, fark olabilecek bir maçtı, sonuç olarak 3 puan aldık. Maçtan sonra içeri girdik hocamızı, oyuncuları tebrik ettik. Berna Hanım hasta yatıyor, ona da moral olmuştur. Çocuklar da birazdan Berna Hanım'ın evine gidip ona galibiyet hediyesi götürecekler. Berna Hanım'a da Allah'tan şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.





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