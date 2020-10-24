Mehmet Özdilek'ten Galatasaray sonrası hakem tepkisi

Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
Mehmet Özdilek'ten Galatasaray sonrası hakem tepkisi
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24 Ekim 2020 21:31
Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini belirten Özdilek, "Galatasaray karşısında oyunun içerisine giremedik, Galatasaray'ı tebrik ediyorum, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizim beklentimizin çok dışında bir Erzurumspor bulduk, beklediğimiz gibi dönemedik" dedi.

Galatasaray'ın golünden önce %100 faülün verilmediğini ifade eden Özdilek, "Yediğimiz ilk golü hadi Arda hoca görmedi, VAR'da da Suat hoca var. O nasıl görmüyor? Babel'in yaptığı %100 faul. Faul nasıl olmalı? Anlatırlarsa sevinirim. Biz kötüydük, hakeme sığınmıyoruz ama bu kararı birisinin açıklaması gerekiyor." şeklinde konuştu.



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