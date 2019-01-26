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Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş'a çılgın istatistik

Beşiktaş formasını yıllarca terleten efsane futbolcusu Mehmet Özdilek, teknik adamlık serüveninde Beşiktaş'a iyi gelmedi.

Kaynak: Sabah
Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş'a çılgın istatistik
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26 Ocak 2019 10:23
Beşiktaş, uzun yıllar formasını giyen ve efsane futbolcuları arasında yer alan Mehmet Özdilek'ten teknik direktörlük kariyerinde çok çekti.

Tecrübeli çalıştırıcı, son yedi maçında siyah-beyazlı takıma karşı sadece Erciyesspor'u çalıştırırken 5-1'lik skorla mağlup oldu. Diğer altı karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İstanbul'dan bir puanla dönen Erzurumspor, 15. sıraya yükselirken, Fenerbahçe'yi tekrar küme düşme hattına yolladı.

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