Beşiktaş, uzun yıllar formasını giyen ve efsane futbolcuları arasında yer alan Mehmet Özdilek'ten teknik direktörlük kariyerinde çok çekti.Tecrübeli çalıştırıcı, son yedi maçında siyah-beyazlı takıma karşı sadece Erciyesspor'u çalıştırırken 5-1'lik skorla mağlup oldu. Diğer altı karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı.İstanbul'dan bir puanla dönen Erzurumspor, 15. sıraya yükselirken, Fenerbahçe'yi tekrar küme düşme hattına yolladı.