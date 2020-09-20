Mehmet Özdilek: 'Normalde kazanmamız gereken bir maçtı'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, mavi-beyazlı ekibin sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanılması gereken bir maçı kaybettiklerini belirtti.



Maç boyunca oyunu ellerinde tuttuklarını aktaran Özdilek, "Oyunun hakkı normalde kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Başından sonuna kadar da bu böyle gitti. Son 10 dakikayı bir kenara ayırıyorum. Aslında rakibin böyle oynama alışkanlığının yüksek olduğunu ve bu ligin iyi takımlarından biri olduğunu biliyorduk. Her şey istediğimiz gibi gelişti orta sahayı güçlü ve dirençli tutarak rakibin çıkışlarında sıkıntı yaşayacağını düşündük ki bununla ilgili planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.



Özdilek, Aryvdas Novikovas'ın iptal edilen golünün nedenini bilmediğini ifade ederek şöyle konuştu:



"Gol niye iptal edildi bilmiyorum ama akabinde golü bulduk. Özellikle bu ligde gol bulduktan sonra ikici bölge set oyununu doğru oynamanız gerekiyor. Rakibin bir direkten dönen topu ve iki golü var. Duran toplar futbolda önemli bir unsur. Maalesef yediğimiz ilk golde duran topta pozisyon paylaşımını çok doğru yapamadık. Öndeki oyuncu doğru yerde olsa vurdurma şansı yok. 1-1'den sonra skoru tutmalıydı ama bunu yapamadık."



Takımın daha iyi bir konuma geleceğine inandığını vurgulayan Özdilek, şunları kaydetti:



"Yediğimiz ikinci golde de savunma oyuncuları çok geri kaçtı. Reel olarak bakıldığı zaman hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. İyi oynarken kaybettik bu üzücü ama bu takım iyi bir takım daha da iyi olacak daha da güçlü olacak bundan hiç şüphem yok. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var onların gelmesiyle daha opsiyonel bir takım olacağız. Oyuncularımızı tebrik ediyorum çünkü geçen hafta ile bu haftayı kıyaslarsak çok ciddi bir aşama kat ettiğimiz ortaya çıktı. Çok iyi bir takıma karşı çok üstün oynadık çok coşkulu oynadık dolayısıyla hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Bundan da çıkarabileceğimiz dersler var. Bugün üzüleceğiz ama yarın kafaları kaldırıp tekrar hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız rakibi de tebrik ediyorum."



