Mehmet Özdilek: 'Maçın hikayesi...'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, bu sonucun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezonun ilk galibiyetini aldıklarını hatırlatarak,dedi.Kilitlenen oyunda bireysel özelliklerini çok fazla sahaya yansıtamadıklarına dikkati çeken Özdilek,diye konuştu.Özdilek, koşu kalitesinin önceki maçlara göre çok daha iyi olduğunu vurgularken, 5 günlük sürede yaptıklarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Başarılı oyunlarından dolayı futbolcularına teşekkür eden Özdilekdeğerlendirmesinde bulundu.