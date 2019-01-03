"ELİMİZDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı.Forvet bölgesine transfer yapmaları gerektiğini belirten Özdilek, Beşiktaş'tan Vagner Love ve Cyle Larin'le ilgili iddialar için ise "" ifadelerini kullandı.Mehmet Özdilek, takımın durumu hakkında ise, "Hemen hemen her takımı ya 16'ıncı, ya 17'inci aldım. Alışık olmadığım bir durum değil. Fiziksel ve zihinsel çökmüş bir takım yapısı, yönetimin moral bozukluğunun çok üst seviyede olduğu, taraftarın inancını yitirdiği bir ortamda ben ve ekibimle birlikte kadroyu incelediğimizde eksikler ortadaydı. Fakat, devre arasına kadar yapılacak çok fazla bir şey yok. Elimizde sihirli değnek yok. Ufak dokunuşlar yaptık. Takımla zaman geçirdik. Kendi yapmadığım transferleri, o gün itibarıyla değerlendirmek bana etik olarak doğru gelmiyor. Niye, bilerek gidiyorsunuz çünkü. Bu sizin seçiminiz oluyor." yorumunu yaptı.