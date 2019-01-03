  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Mehmet Özdilek: "Love ve Larin'in maaşlarını kaldıramayız"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Vagner Love ve Cyrle Larin ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Mehmet Özdilek: 'Love ve Larin'in maaşlarını kaldıramayız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2019 13:21
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı.

Forvet bölgesine transfer yapmaları gerektiğini belirten Özdilek, Beşiktaş'tan Vagner Love ve Cyle Larin'le ilgili iddialar için ise "Devre arasında bildiğimiz oyuncuları bünyemize katmak bizim için çok önemli. Vakit kaybetme lüksümüz yok. Bu isimler önemli isimler ama kazandıkları ücretler de çok önemli ücretler ve bu rakamları kaldıramayız." ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"

Mehmet Özdilek, takımın durumu hakkında ise, "Hemen hemen her takımı ya 16'ıncı, ya 17'inci aldım. Alışık olmadığım bir durum değil. Fiziksel ve zihinsel çökmüş bir takım yapısı, yönetimin moral bozukluğunun çok üst seviyede olduğu, taraftarın inancını yitirdiği bir ortamda ben ve ekibimle birlikte kadroyu incelediğimizde eksikler ortadaydı. Fakat, devre arasına kadar yapılacak çok fazla bir şey yok. Elimizde sihirli değnek yok. Ufak dokunuşlar yaptık. Takımla zaman geçirdik. Kendi yapmadığım transferleri, o gün itibarıyla değerlendirmek bana etik olarak doğru gelmiyor. Niye, bilerek gidiyorsunuz çünkü. Bu sizin seçiminiz oluyor." yorumunu yaptı. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için