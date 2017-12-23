Mehmet Özdilek: ''Kazanabilirdik, kaybedebilirdik...''

Atiker Konyaspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, 1-1 biten Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına oyuncularını tebrik ederek başlayan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 7 oyuncusunun sakat olduğunu ve hem UEFA, hem lig, hem de Türkiye Kupası'nda mücadele ettiklerini hatırlattı.



9 haftadır kaybetmeyen bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Özdilek, "9 haftadır kaybetmeyen ve son maçını kazanan bir rakibe karşı oynadık. Bunun yanında da bu kadar eksiğe rağmen yine sahaya çıkıp pozitif futbol oynamaya çalışan bir Konyaspor. Ortada, rölantide giden bir maç oldu. İkinci yarıya girerken ilk yarıda gördüğümüz eksikliklerimizi oyuncularımıza aktardık. Özellikle ilk devre rakibe gidişlerde biraz rakibe uzak kalarak rakibin biraz daha topa sahip olmasına izin verdik. İkinci yarı bunun tam tersi, biraz daha rakibe yakın oynayarak, oyunu daraltmaya çalıştık. Bu çerçevede golü de bulduk. Maç 1-0 biter diye düşünüyordum. Teori ve pratikte çalışmamıza, göstermemize rağmen Türkiye'de duran topları en iyi kullanan rakibe karşı doğru pozisyonu almanız lazım. Gereksiz bir şekilde, oyuncuya uzak kalmaktan dolayı yediğimiz golle 1-1 oldu. 1-1'den sonra 85'te maçı bitirebilirdik; dönen top, peşinde Skubic'in kaçırdığı golle. Akabinde maçı kaybedebilirdik. Maç çok geldi gitti. Mehdi Bourabia ve Jonsson'un oyundan çıkması bir nevi dengemizi bozar gibi oldu. Giren arkadaşlar da iyi mücadeleleriyle bunu kapatmaya çalıştılar. Sonucunda 1-1 bitti. Bizim açımızdan 1 puan önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla geleceğe daha güvenle bakacağız" dedi.



Ligin devre arasında takıma takviyeler yapılacağını ifade eden Özdilek, ''Eksikliklerimizi biliyoruz. Devre arasında takviyeler yapacağız. Bu takviyeler neticesinde Konyaspor hem oyunsal anlamda hem de puansal anlamda kendisini çok daha yukarılara taşıyacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu takımın, rakip kim olursa olsun kendi anlayışını rakibe hissetirmeye çalışan bir olgusu var. Eksikler giderildiğinde ikinci yarı daha iyi bir Konyaspor olacak. Yani sıralama anlamında, oyunsal anlamda demiyorum. Sıralama anlamında daha yukarıda olacağız. İlk 10 içerisinde bu ligi bitireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerini noktaladı.